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伊朗西南部市集爆槍案至少5死 婦孺也遇害

2022/11/17 15:04
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（中央社德黑蘭16日綜合外電報導）伊朗國家電視台報導，持槍歹徒今天在伊朗西南部伊茲市（Izeh）一處市集開槍，造成至少5人死亡，包括1名女童與1名女子，另造成平民與安全部隊成員等10人受傷。

根據伊朗通訊社（IRNA），伊朗中部伊斯法罕市（Isfahan）也發生另一起攻擊，槍手開槍擊斃伊朗準軍事組織巴斯杰（Basij）兩名成員。根據報導，在這兩起槍擊案中，槍手都是騎乘機車犯案。

目前還不清楚槍手犯案動機，或者這是否與過去兩個月震撼伊朗的全國抗議浪潮有關。伊朗國家電視台報導，伊茲市的槍擊案造成10人受傷，包括安全部隊成員。

伊朗西南部胡齊斯坦省（Khuzestan）副省長哈雅提（Valiollah Hayati）向國家電視台表示，死者包括1名女童與1名女子。

伊朗國家電視台報導，今晚有數十名抗議群眾聚集在伊茲市不同地點，高喊反政府口號並朝警察丟擲石頭，警方之後施放催淚瓦斯驅散他們。國營媒體也報導，有人對什葉派神學院縱火。

安全部隊鎮壓異議人士時，一些抗議活動也發生暴力衝突。伊朗最近發生分離主義分子與宗教極端分子犯下的攻擊事件，包括上月什葉派主要聖地發生槍案，造成數十人死亡，伊斯蘭國（Islamic State）宣稱犯案。

這波示威是因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引起，之後迅速升級為遍地開花的抗議浪潮，要求推翻伊朗執政神職人員，並終結1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後建立的神權政體。

22歲的艾米尼今年9月因「不當著裝」，被德黑蘭的宗教警察逮捕，於拘留期間昏迷，而後於9月16日死亡。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111117

艾米尼
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