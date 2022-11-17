飛彈擊中波蘭 澤倫斯基：烏克蘭專家將參與調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡17日專電）一枚飛彈日前落入鄰近烏克蘭邊界的波蘭城鎮，造成2人喪生。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，直到調查結束前，都不能斷定是哪枚飛彈導致事件發生；烏國專家將參與相關調查。

「彭博創新經濟論壇」（Bloomberg New Economy Forum）15日起一連3天在新加坡舉行。主辦單位昨天宣布，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將以視訊方式出席最後一個場次，與彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）對談。

被問及國際關注的波蘭飛彈事件，澤倫斯基今天在論壇最後一個場次表示，事發當天有數百枚飛彈被射出，烏克蘭感謝全球提供的空防協助，但由此次事件可看出俄羅斯發動戰爭的後果。

他強調：「我們目前無法百分百知道，相信全球也還不知道當時情況發生的事。」

澤倫斯基說，他可以確定的是，落入波蘭的飛彈是一枚俄製飛彈。「我確定我們當時發射了防空飛彈」，但不能因此就確定這是烏克蘭為防衛而發射的飛彈。

他表示，感謝全球不因此事件責怪烏克蘭，因為烏克蘭正在對抗俄羅斯攻擊，但也強調，「我們必須公正、誠實」，直到調查結束前，都不能斷定是哪種飛彈、哪枚飛彈的殘骸落入波蘭境內。

澤倫斯基指出，目前最重要的是進行調查。他堅持烏克蘭需參與國際調查，目前已獲確認，烏克蘭專家將到事發現場參與調查。

外媒報導，距烏克蘭邊界約6公里的波蘭小鎮普熱沃多（Przewodow）15日有一枚飛彈落下，引發爆炸，造成2人死亡。事發當下，俄國正朝烏克蘭各地發射數十枚飛彈。

俄羅斯否認與此事有關，華沙和北大西洋公約組織（NATO）也都表示，爆炸很可能是一枚烏克蘭防空飛彈所造成。

俄烏戰爭延燒多月，衝擊全球安全、經濟情勢。烏克蘭日前才從俄羅斯手中奪回被占領的戰略樞紐之一赫松市（Kherson），不料，俄羅斯15日又以飛彈狂轟猛炸烏克蘭全境大城和能源基礎設施。

澤倫斯基表示，直到今天早上，烏克蘭仍持續遭受來自俄羅斯的飛彈攻擊。

他強調，全球情勢發展將取決於俄羅斯何時及如何結束對烏克蘭的入侵行動。

對於俄烏戰爭何時可能結束，澤倫斯基表示，俄羅斯入侵烏克蘭領土，導致烏克蘭被迫捲入戰爭，「因此我們的政治意願並無法決定何時停戰」。

他說，「我們當然希望結束戰爭，看到俄羅斯離開」，但這取決於主導俄羅斯入侵烏克蘭的人。（編輯：陳惠珍）1111117