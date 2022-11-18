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習近平：考慮2023年舉辦「一帶一路」論壇

2022/11/18 18:42
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（中央社曼谷18日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天在亞太經合會（APEC）領袖會議上表示，中方考慮在2023年舉辦第三屆「一帶一路」國際合作論壇。

習近平在會中宣布：「明年，中方將考慮舉辦第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，為亞太和全球發展繁榮注入新動力。」

路透社報導指出，如果成真，將是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行以來該活動首度回歸。

「一帶一路」是習近平的標誌性基礎建設投資倡議，2017年和2019年的前2屆論壇吸引了數十個國家的領袖和官員參與。

然而，自COVID-19疫情爆發後，中國幾乎完全關閉邊界，原定舉辦的大多數大型 實體國際活動也宣告取消。

北京最近開始放寬嚴格清零政策中的部分防疫限制。儘管中國正努力對抗多個城市爆發的疫情，許多分析家預測，從明年3月或4月開始，開放程度將進一步擴大。

今年2月，北京冬奧在嚴格防疫的「閉環泡泡」下舉行。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1111118

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