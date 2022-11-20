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庫德族民兵：土耳其砲擊敘利亞北部兩村落

2022/11/20 12:00
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（中央社貝魯特19日綜合外電報導）庫爾德人領導的「敘利亞民主力量」（SDF）發言人今晚在社群媒體推特（Twitter）表示，土耳其飛機砲擊敘利亞北部兩個居住國內流離失所者的村莊。

路透社報導，土耳其政府將11月13日伊斯坦堡街頭爆炸事件歸咎於庫爾德武裝分子，此案造成6人喪生、80多人受傷。

這起致命炸彈事件發生後，土耳其政府於15日表示，土國在伊拉克境內完成對非法組織庫德工人黨（PKK）武裝分子的跨境行動之後，計劃進一步在敘利亞北部追擊目標。

「敘利亞民主力量」（SDF）發言人夏米（Farhad Shami）在推特表示：「土耳其占領軍飛機正在砲擊貝隆亞（al-Beilonya）村莊，這座村莊居住許多2018年被迫撤離敘北城市阿夫林（Afrin）的流離失所民眾。」

他又說：「此外，土耳其也砲轟達希爾阿拉伯（Dahir al-Arab）村莊，這座村莊居住來自拉斯埃恩（Ras al-Ain）流離失所民眾，他們在2019年因土耳其占領行動而被迫流離失所。」

法新社報導，敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，土耳其的攻擊行動，造成至少6名「敘利亞民主力量 」成員和6名親政權士兵死亡。

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不過，對於土耳其的指控，目前為止沒有任何組織聲稱伊斯坦堡街頭爆炸事件是他們所為，庫德工人黨和敘利亞民主力量也都否認與此事有關。

迄今為止，土耳其已深入敘利亞北部對庫德族人民保衛軍（YPG）進行3次攻擊，據稱人民保衛軍是庫德工人黨的一個分支。土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）曾表示，土國可能會對人民保衛軍展開另一次行動。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111120

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