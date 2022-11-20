川普在共和黨人會議備受歡迎 總統大選對手暗批

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（中央社拉斯維加斯19日綜合外電報導）美國前總統川普今天在共和黨支持者團體的會議上，受到與會者起立鼓掌致意。但有幾名可能與他競逐入主白宮的共和黨人士，則批評他仍糾結於選舉不公的指控及困在小圈圈。

法新社報導，川普（Donald Trump）在「共和黨猶太人聯盟」（Republican Jewish Coalition）於美國拉斯維加斯召開的會議上，透過視訊致詞時表示，共和黨先前在他的領導下變得壯大。這是他15日正式宣布角逐2024年總統大選共和黨候選人後首個主要公開活動。

76歲的川普再度堅稱，2020年總統大選他連任失敗是因有舞弊情事；他也不願承認，共和黨在本月美國期中選舉表現不佳與他有關。

川普表示，2020年美國總統大選「真的很可恥」，他的得票數實際上「比2016年多出好幾百萬張」，但最後結果「我認為絕對是個騙局」。「選舉被操縱了，很遺憾是如此。」

針對共和黨在這次期中選舉得票率不佳的族群之一城郊選民，川普被問到他會如何改善共和黨對這類選民的吸引力，他僅強調自己挑選支持的候選人勝選紀錄極佳。

川普說：「你們可能已經聽說，我在期中選舉的紀錄是222勝16敗。媒體不想要提到這件事。共和黨得票數比民主黨多了500萬票。」「共和黨現在是比我加入之前大許多且更強有力的政黨。」

如今期中選舉已過，這場會議成為川普可能的黨內對手在共和黨總統初選前表現自我的伸展台。

被視為川普最主要競爭者的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在會議結尾致詞當中，稱讚自己在期中選舉勝選連任的表現。

44歲的迪尚特表示：「我們在獨立選民中稱霸，我們在西裔選民中拉開破紀錄的差距，我們橫掃佛州各地的城郊區。」他在會議中獲得如雷掌聲，幾名出席者還來到前台與他握手。

一些川普的對手則批判他充滿怨懟的競選方式。共和黨黨工指出，這正是造成共和黨在8日期中選舉表現不如預期的原因。

川普昔日密友、新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）表示，候選人的品質一直是個問題。「川普挑選候選人的標準只有一個，不是勝選可能性、經驗、智慧、個人魅力和執政能力，而是『你是否相信2020年選舉被偷了？』相信我就支持你，不相信我就拒絕你。」

川普任內的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則呼籲共和黨人更往前看、態度更正面。外界認為他也正在考慮角逐總統大位。

蓬佩奧昨晚在會議中致詞時，雖未直接點名前老闆川普，但他提到有必要多做事少抱怨，似乎明顯針對川普而來。

他表示：「當我們要提出保守派觀點，當我們辯護時，...我們要帶著喜悅和微笑。」「我們不要只是猛批制度…我們不要只是上福斯新聞台（Fox News）或是在推特（Twitter）發文，我們要苦幹實幹。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111120