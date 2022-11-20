科羅拉多州同志夜店發生槍擊 5死18傷一嫌被捕

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美國科羅拉多州夜店Club Q 19日晚間發生槍擊案，造成5人死亡18人受傷。（路透社）

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（中央社美國科羅拉多泉20日綜合外電報導）美國科羅拉多州科羅拉多泉市警方今天表示，當地夜店Club Q昨晚發生槍擊案，造成5人死亡18人受傷，一名嫌犯被捕。根據Club Q資料，這是一家同志夜店。

路透社報導，科羅拉多泉（Colorado Springs）警監卡斯楚（Pamela Castro）在記者會上表示，警方在昨天接近午夜時接獲首通報案電話，目前已拘留一名嫌犯，嫌犯因為受傷正在接受治療。

根據Club Q在谷歌（Google）登記的商家資料，它自稱是一家「男同性戀與女同性戀成人夜店，主題之夜活動包括卡拉OK、變裝皇后表演及DJ秀」。

警方並未對犯案動機提供任何資訊。

Club Q 在臉書（Facebook）官方帳號發布聲明表示，對於「我們的族群受到無端攻擊」感到「大為震驚」，並「感謝英勇的客人迅速反應制服槍手，結束這場仇恨攻擊」。

案發後現場流出的畫面顯示，Club Q附近一條街道上停了數輛亮著閃光警示燈的警車和救護車。

英國「每日星報」（Daily Star）報導，網路上流傳的影片顯示，警方緊急趕到Club Q槍擊現場，外面停了數台救護車準備將被害人送往醫院。

報導說，一名自稱Club Q員工在網路上發文表示：「我上班的地方今晚發生大規模槍擊。我還活著。請替我的族群祈禱。」

一名未經證實的目擊者據稱表示，他們在槍擊發生前見到嫌犯持有「一把狙擊步槍」。

地方記者薛洛德（Brian Sherrod）則說，他從未在一個事件現場見過這麼多緊急救難人員。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1111120