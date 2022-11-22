伊朗媒體：福爾多地下核設施提煉純度60%濃縮鈾

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（中央社杜拜22日綜合外電報導）伊朗國營媒體今天報導，伊朗已開始在地下的福爾多核設施提煉純度達60%的濃縮鈾，此舉是針對國際原子能總署（IAEA）要求伊朗政府進一步配合調查所作的回應。

路透社報導，伊朗已在其他地方提煉純度達60%的濃縮鈾，遠低於武器等級材料所需的約90%純度，但高於2015年伊朗核子協議前的20%提煉純度。伊朗當年與列強達成協議，同意純度上限為3.67%。

半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導：「伊朗已在致IAEA的信函中通知該機構，開始在福爾多（Fordow）核設施提煉純度達60%的濃縮鈾。」ISNA也指出，這是針對IAEA最新決議的「強烈回應」。

IAEA由35個會員國組成的理事會17日進行閉門投票通過這項決議。當時在場的外交官員指稱，這項決議要求伊朗立即配合IAEA的調查，檢視IAEA在3個未申報場地發現的鈾痕跡。

伊朗外交部發言人昨天駁斥說，IAEA通過具有「政治動機」的反德黑蘭決議，但伊朗擁有「最透明的」和平核子計畫。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111122