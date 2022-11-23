美維吉尼亞州沃爾瑪賣場槍擊案 至少6人遇害

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一名槍手22日晚間在美國維吉尼亞州切薩皮克市一處沃爾瑪賣場開槍濫射，至少6人遇害。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）一名槍手昨晚在美國維吉尼亞州切薩皮克市一處沃爾瑪賣場開槍濫射，至少6人遇害。警方稱，槍手也已身亡。

法新社報導，切薩皮克市（Chesapeake）這起大規模槍擊案發生在美國人準備慶祝感恩節之前，而就在上週末，科羅拉多州一家LGBTQ俱樂部才發生槍擊事件，造成5人喪命。

切薩皮克市在其推特帳號發文稱：「切薩皮克警方確認昨晚在山姆圓環（Sam's Circle）沃爾瑪（Walmart）賣場發生的槍擊案一共有7人死亡，包括這名槍手。」

據當地媒體報導，目擊者稱槍擊是從商店後面開始，至少5名傷者被送醫救治。

警方並未提供任何有關涉案槍手身分或他是如何死亡的細節。

切薩皮克市警局員警柯辛斯基（Leo Kosinski）表示，警方相信這是一名單獨犯案的槍手，而這名槍手已經死亡。他說，他不認為警方開過任何一槍。

案發數小時後，電視新聞畫面顯示沃爾瑪現場周圍有大批警察，該賣場位在美國首都華盛頓東南240公里處。

柯辛斯基說，員警和調查人員正仔細檢查賣場並確保該地區安全無虞。

代表切薩皮克地區的維吉尼亞州議會參議員盧卡斯（Louise Lucas）說，她對「美國最新一起大規模槍擊案竟在我的選區發生而感到極度心碎」。

她在推特上寫道：「在我們找到解決方案以結束我國這場奪去如此多生命的槍枝暴力流行病之前，我不會停下來。」

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維吉尼亞州聯邦眾議員史考特（Bobby Scott）在推特發文稱：「真可悲，就在家家戶戶為感恩節團聚之際，我們的社會又遭受另一起毫無意義的槍枝暴力事件。」

這起槍擊案發生的前3天，一名槍手在科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）一家LGBTQ夜店開火，造成5人死亡，至少18人受傷。當局正在調查這起可能是「仇恨犯罪」（Hate Crime）的事件。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111123