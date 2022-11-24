中國主場外交持續登場 寮國國家主席將到訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北24日電）新華社報導，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明今天宣布，應中共總書記、國家主席習近平邀請，寮國人革黨總書記、國家主席宋倫西索李斯將於11月29日至12月1日對中國進行國是訪問。

另據港媒報導，這是宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）2021年1月就任寮國人民革命黨總書記以及同年3月就任寮國國家主席後，首次出訪中國。他曾於2020年1月以寮國總理身分，受中國國務院總理李克強邀請到訪。

中共20大10月下旬閉幕後，北京當局展開系列對外交往活動，包括越共總書阮富仲、巴基斯坦總理總理夏立夫（Shehbaz Sharif）、坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）已應邀陸續訪問中國。

此外，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）今起訪問中國；蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）則預計於27日到訪。（編輯：周慧盈/唐佩君）1111124