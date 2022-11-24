歐盟理事會主席12/1會習近平破冰 兩人互動備受關注

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（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）歐盟理事會今天宣布，主席米歇爾將於12月1日赴北京與習近平會談。在中方先前片面取消米歇爾在中國國際進口博覽會的致詞，且G20期間習近平跳過他而分別與歐盟國家領導人會面後，兩人互動備受關注。

歐盟理事會（European Council）發布新聞稿證實數家外媒對於米歇爾（Charles Michel）下週將與中國國家主席習近平會面的報導。這將是繼德國總理蕭茲（Olaf Sholz）月初的北京行之後，第2位到中國訪問的歐盟區領導人。

歐盟理事會指出，這次訪問將依循10月歐盟高峰會對歐盟與中國關係的戰略性討論。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨天在歐洲議會（European Parliament）透露了那場閉門會議的幾項共識，包括與中國持續貿易與溝通、降低對中國的經濟依賴，以及歐盟各國必須在歐中關係的所有面向採取團結一致立場。

理事會表示：「在緊張的地緣政治和經濟環境下，這次訪中為歐盟與中國交往帶來一個及時的機會。雙方領導人將會討論全球面臨的挑戰課題，以及彼此有共同利益的領域。」

由於中國始終拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，加上先前對新疆、香港的人權迫害，對立陶宛支持台灣而以貿易懲罰，以及升高對台灣軍事威脅等行為，使得歐盟與中國的關係持續處於低點。

正如歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）昨天在議會的發言，4月歐盟與中國的高階會談淪為「聾人間的對話」，也就是雙方各說各話沒有交集，歐盟尤其對北京在俄烏戰的立場失望；在20國集團（G20）峰會，習近平則不願與歐盟的代表會面；在埃及剛結束的聯合國氣候峰會COP27上，中國站在歐盟主張的對立面。

包瑞翰說：「歐盟與中國的關係正處於非常低點，肇因於中國自大的舉動和野心。不幸的是，許多盟國還沒有把從俄國經驗學到的教訓用在中國上。」他批評德國、法國、西班牙這幾位各自與習近平會談的歐盟領導人「把狹隘的自我利益擺在第一」。

米歇爾因4日在上海舉行的中國國際進口博覽會預錄致詞中，批評了俄國侵略烏克蘭並提及歐盟應降低對中依賴，被中方無預警取消致詞，加上歐洲政壇原本預期米歇爾將在G20與習近平會談，後來也沒發生，反而出現習近平跳過他這位歐盟名義上的共同代表，也不理會同樣出席G20的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），卻「各個擊破」歐盟國家領導人。

因此，北京對歐盟的連串高調甚至高姿態事件，讓歐盟面對中國如何保持一致立場的話題，最近變得十分敏感。米歇爾這次訪中，一方面是試圖建立歐盟對中政策團結的象徵意義，另一方面，他與習近平會談的內容和態度，能否維持既友善，又避免先前蕭茲訪中時被批評的低姿態，在在考驗這位比利時前總理的外交手腕。（編輯：黃自強）1111124