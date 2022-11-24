更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄狂轟烏數百萬人寒冬斷電 美增援並供發電機

2022/11/24 22:02（11/24 22:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為23日烏克蘭關鍵基礎設施遭俄羅斯飛彈襲擊後，利沃夫市中心停電。（路透社）
圖為23日烏克蘭關鍵基礎設施遭俄羅斯飛彈襲擊後，利沃夫市中心停電。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭表示，俄羅斯昨天對烏克蘭發射約70枚巡弋飛彈並動用攻擊無人機猛攻能源設施。為協助烏克蘭因應俄軍狂轟導致的停電，美國宣布增援4億美元，其中包括發電機。

●俄飛彈狂轟烏能源設施 每天斷電數小時至半天

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日透過視訊向聯合國安全理事會表示：「光是今天一天，我們就遭受70枚飛彈攻擊，這就是俄式恐攻，這次全都針對我們的能源基礎設施…醫院、學校、交通運輸、住宅區都遭殃。」

他強調，當地氣溫低於攝氏0度，數百萬人沒電、沒暖氣也沒水，「這已明顯觸犯違反人道罪」。

●增援4億美元 美助烏因應數百萬人斷電

俄羅斯最近對烏克蘭能源基礎設施展開連串飛彈攻勢，數以百萬計人民持續無電可用。五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）23日告訴記者，200多台發電機「將用來支援（烏克蘭）民間和軍事電力需求…以緩解電網壓力」。

美國國防部在聲明中說，這項計畫還包括為「國家先進防空系統」（NASAMS）和「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）提供彈藥，以及具備熱成像瞄準鏡的重機槍以對抗俄羅斯無人機，另外還有2000多萬發輕型武器彈藥。國務院表示，自總統拜登上任以來，這項最新計畫已使美對烏軍事援助總額達197億美元。

●德提供愛國者飛彈發射器 波蘭要求轉送烏

波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）23日指出，已要求德國將原先提供波蘭的愛國者（Patriot）防空飛彈發射器轉交烏克蘭，「此舉將保護烏克蘭免於更多死亡和停電，並將強化我國東部邊界安全」。

上週一枚飛彈落在波蘭境內後，德國即表達要提供愛國者飛彈防空系統給波蘭強化空域安全。德國也曾表示，將出動歐洲戰機（Eurofighter）向東鄰波蘭提供空中警務協助。

●歐洲議會認定俄支持恐怖主義 網站即遭駭客攻擊

歐洲議會議員23日通過決議認定俄羅斯為「支持恐怖主義國家」後不久，歐洲議會網站即遭到網路攻擊，親俄駭客宣稱是他們所為。

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示，歐洲議會網站已成為「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊的目標，這種攻擊目的在將大量外部流量流入到網站伺服器，從而癱瘓網路。（譯者：何宏儒）1111124

#烏克蘭
#波蘭
#歐洲議會
延伸閱讀
俄重砲狂轟烏克蘭數百萬人斷電 美增援4億美元路透：俄烏阿布達比談判換囚 交換恢復俄氨氣出口德國提供愛國者飛彈發射器 波蘭要求轉送烏克蘭歐洲議會網站遭攻擊 親俄駭客宣稱犯案
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭遭俄軍攻擊供電癱瘓 基輔等城市陸續復電