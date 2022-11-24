烏克蘭能源設施遭轟缺電禦寒 澤倫斯基控「俄式恐攻」

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（中央社基輔/華盛頓23日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，俄軍今天向烏克蘭境內發射約70枚巡弋飛彈並動用攻擊無人機，猛攻烏國能源設施。如今烏克蘭幾乎所有人每天都得經歷4到12小時斷電。

綜合法新與路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚透過視訊向聯合國安理會說：「光今日一天，我們就遭受70枚飛彈攻擊，這就是俄式恐攻，這次全都針對我們的能源基礎設施…醫院、學校、交通運輸、住宅區都遭殃。」

他指出，烏克蘭期待看到全世界對今天俄國空襲做出「非常堅定的反應」。

澤倫斯基說：「當我們的氣溫低於0度，數百萬人沒電可用、沒暖氣也沒有水，這已明顯違反人道罪。」

首都基輔是這次俄國主要攻擊目標之一，但烏克蘭全境都傳出傷亡。烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）說：「我們的高樓公寓建築今天遭受3起襲擊，有10人不幸喪命。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）則在社群媒體Telegram表示，基輔有3人死於空襲，其中包括一名17歲女孩；另有居民11人受傷。

札波羅熱州維利尼揚斯克市（Vilniansk）一間醫院今天稍早遭俄軍空襲，導致產科病房一名新生兒死亡；哈爾科夫州州長表示，俄軍攻擊州內一座住宅及一間診所，造成2人死亡。

俄軍有計畫地瞄準烏克蘭的能源基礎設施，對烏克蘭近半數電力設施造成嚴重破壞。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，今天的襲擊將仍在烏克蘭手上的3座核電廠與烏國國內電網的連結打斷，不得不使用俄軍控制的札波羅熱核電廠備用發電機供電。

基輔州長表示，人口超過300萬的基輔地區全都斷電斷水。烏克蘭的大部分地區都遇到類似問題，一些地區緊急停止供電以節約能源並進行維修。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，維修人員正在加緊搶修，「盼幾小時內開始恢復供電」。

面對這次襲擊，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）表示，俄軍發射的67枚巡弋飛彈中有51枚被防空系統擊落；在這些飛彈中，瞄準基輔的30枚飛彈共擊落20枚。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）表示，澤倫斯基透過視訊出席會議已違反安理會規定，俄方也不會接受所謂烏克蘭及其西方支持者的「魯莽威脅和最後通牒」。

「紐約時報」指出，俄軍今天的空襲是繼15日以來又一次大規模打擊；俄軍15日當天發射100多枚飛彈與無人機攻擊烏克蘭全境，造成烏國自2月底開戰以來最慘重破壞。

烏克蘭國家電網負責人表示，俄軍近幾個月多波針對基礎設施的空襲後，烏克蘭幾已無水力與地熱發電廠仍保持完好。俄軍想讓烏克蘭陷入黑暗與嚴寒的作法，逼使烏克蘭人人每天都得經歷4到12小時斷電。

儘管烏克蘭與西方稱俄軍的精準巡弋飛彈數量已不足，但烏國情報單位稱俄方仍有餘力，再發動3到4次類似15日那種規模的空襲不是難事。（譯者：張茗喧、陳亦偉）1111124