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俄稱克里米亞遭無人機攻擊 俄軍進入戒備狀態

2022/11/23 10:46（11/23 11:25 更新）
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俄羅斯扶植的地方當局聲稱，俄羅斯自烏克蘭吞併的克里米亞半島22日成為無人機攻擊目標。（中央社製圖）
俄羅斯扶植的地方當局聲稱，俄羅斯自烏克蘭吞併的克里米亞半島22日成為無人機攻擊目標。（中央社製圖）
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（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯扶植的地方當局聲稱，俄羅斯自烏克蘭吞併的克里米亞半島今天成為無人機攻擊目標，莫斯科部隊「處於戒備狀態」。

法新社報導，塞凡堡市（Sevastopol）行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在社群媒體Telegram發文說：「有無人機攻擊。」

他說，兩架無人機「已被擊落」，沒有民用基礎設施遭到破壞，並呼籲居民「保持冷靜」。

俄羅斯2014年兼併克里米亞，並以這個半島為跳板，在今年2月發動侵烏戰爭。

但近月烏軍持續在南部朝克里米亞反攻，本月稍早並收復與克里米亞接壤的赫松（Kherson）。

2月以來，俄羅斯在克里米亞的軍事設施或附近發生多起爆炸事件，其中包括10月針對塞凡堡（Sevastopol）俄羅斯重要海軍港口的無人機攻擊。

俄羅斯在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）上週表示，當局正在加強克里米亞的陣地。

「正在開展防禦工事…目的是保證所有克里米亞人民的安全。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1111123

#克里米亞
#俄羅斯
#拉茲沃茲哈耶夫
拉茲沃茲哈耶夫
俄羅斯塞凡堡當局稱遇無人機攻擊 俄國海軍擊退
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