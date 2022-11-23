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美增援烏克蘭45億美元 支撐政府發薪穩定經濟

2022/11/23 09:01（11/23 09:37 更新）
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美國22日表示，將向烏克蘭提供45億美元（約新台幣1416億元）金援。圖為17日哈爾科夫遭俄軍砲擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
美國22日表示，將向烏克蘭提供45億美元（約新台幣1416億元）金援。圖為17日哈爾科夫遭俄軍砲擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國政府今天表示，將向烏克蘭提供45億美元（約新台幣1416億元）金援，這筆資金的目的在「加強經濟穩定及支撐政府核心服務」。

俄羅斯在烏克蘭戰場節節敗退，轉而擴大襲擊烏克蘭能源基礎設施，基輔努力應對這場戰事帶來的衝擊時，美國這筆援助款適時到來。

法新社報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「這些資金將在未來幾週內開始撥出。」

葉倫又說，這筆援助款將提供給烏克蘭政府，「以加強經濟穩定和支持政府核心服務，包括醫院工作人員、公務人員和教師的薪資」，協助烏國對抗俄羅斯戰爭。

世界銀行（World Bank）在另一項聲明中指出，這項補助是在世銀的「烏克蘭行政能力持久性公共支出計畫」（Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE）項下撥款，這是對烏克蘭數十億美元援助方案的一部分。

世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）表示，美國資金「在烏克蘭面臨嚴重的能源供應中斷和嚴寒酷冬的關鍵時刻」到來。

世界銀行表示，迄今為止，世銀已動支近178億美元緊急資金以力挺烏克蘭民眾，其中超過114億美元款項已經核發。

葉倫說，加計最新這一筆，美國援助烏克蘭的直接預算總額已達130億美元，全部是補助款。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1111123

#烏克蘭
#葉倫
#世界銀行
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