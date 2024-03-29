俄羅斯軍機疑空中起火 墜入克里米亞附近海域
2024/3/29 01:37
（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯政府扶植的克里米亞半島（Crimea）塞凡堡市（Sevastopol）市長拉茲沃茲哈耶夫表示，一架俄國軍機今天墜海。克里米亞屬於烏克蘭，2014年被俄羅斯吞併。
法新社報導，拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在通訊應用程式Telegram貼文稱，「一架軍機墜入海中」，但未說明原因。
拉茲沃茲哈耶夫寫道：「飛行員彈射逃生，在距離岸邊200公尺處被塞凡堡救難單位人員救起，性命無虞。」
社群媒體上流傳的畫面顯示，一架飛機在空中燃燒並下墜。也有飛行員彈射後利用降落傘落下的影像。
塞凡堡位於克里米亞半島南端，是俄羅斯黑海艦隊總部所在地。
俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，戰事至今已逾兩年，而這個區域在俄烏戰爭期間頻繁遭受烏克蘭攻擊。（譯者：楊昭彥）1130329
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