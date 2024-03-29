更多編輯台推薦新聞：
食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號
運動

大谷翔平首吐心聲控水原偷錢說謊 外媒：留下更多問號

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/300
首頁 / 國際

俄羅斯軍機疑空中起火 墜入克里米亞附近海域

2024/3/29 01:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯政府扶植的克里米亞半島（Crimea）塞凡堡市（Sevastopol）市長拉茲沃茲哈耶夫表示，一架俄國軍機今天墜海。克里米亞屬於烏克蘭，2014年被俄羅斯吞併。

法新社報導，拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）在通訊應用程式Telegram貼文稱，「一架軍機墜入海中」，但未說明原因。

拉茲沃茲哈耶夫寫道：「飛行員彈射逃生，在距離岸邊200公尺處被塞凡堡救難單位人員救起，性命無虞。」

社群媒體上流傳的畫面顯示，一架飛機在空中燃燒並下墜。也有飛行員彈射後利用降落傘落下的影像。

塞凡堡位於克里米亞半島南端，是俄羅斯黑海艦隊總部所在地。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，戰事至今已逾兩年，而這個區域在俄烏戰爭期間頻繁遭受烏克蘭攻擊。（譯者：楊昭彥）1130329

#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#克里米亞
#拉茲沃茲哈耶夫
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
網路發文批蒲亭侵烏 俄羅斯35歲男子遭判6年徒刑
172.30.142.53