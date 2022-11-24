伊朗不滿外媒報導示威 宣稱逮捕擁英籍消息人士

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（中央社德黑蘭23日綜合外電報導）伊朗法斯通訊社（Fars）今晚報導，一名英國伊朗雙重國籍人士因為將庫德族女子艾米尼死亡引發的示威相關消息透露給英國廣播公司（BBC）等外國媒體，已經遭到逮捕。

法新社報導，全球服務包括波斯語頻道的BBC，多次抱怨旗下記者及記者的親屬在國內外遭到威脅和恐嚇，而罪魁禍首是伊朗。

伊朗22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）據稱因違反嚴格的女性衣著規定而遭到宗教警察拘留後，於9月16日死亡，掀起全伊朗2個月來抗議浪潮。德黑蘭以英國允許境內波斯語媒體傳播懷有敵意的報導為由，指控英國煽動示威。

法斯通訊社的報導僅表示，伊朗情治單位和伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）已在伊朗第3大城伊斯法罕（Isfahan）逮捕這名人士，但並未透露姓名、性別及逮捕日期。伊朗不承認雙重國籍。

根據報導，被捕人士是幾個「有敵意電視頻道的消息來源，尤其是BBC和伊朗國際電視台（Iran International）」。後者是一個與沙烏地阿拉伯有關的頻道，從倫敦播放節目。

法斯通訊社指出，這名人士與「頻道的一些記者有直接關聯和親屬關係」，且除了與頻道合作，此人還與「海外某些反革命分子協力，在近期暴動期間煽動公民不服從、暴動、違反安全規定、大肆破壞及毀損公物」。

自從示威抗議爆發以來，伊朗已經4度召見英國駐德黑蘭大使。英國則在本月稍早宣稱一些住在英國的記者遭受死亡威脅，而召見一名伊朗駐倫敦高級外交官。

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總部在倫敦的伊朗國際電視台幕後廣播公司 Volant Media表示，旗下2名在英國工作的英國伊朗籍記者收到「有可信度的」伊斯蘭革命衛隊死亡威脅。這家電視台大篇幅報導伊朗示威活動。

伊朗司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）22日報導，部門發言人塞塔益西（Masoud Setayeshi）表示，在「暴動」浪潮期間，伊朗已經逮捕40名外籍人士。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1111124