菲眾議員提案：開發南海中業島為休閒漁業景點

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（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）菲律賓眾議員皮門特（Johnny Pimentel）近日提案，希望將菲國在南沙群島占據的中業島開發為休閒漁業觀光景點。

皮門特在臉書貼文表示，考慮到其他南沙群島聲索國也正在開發他們占據的島礁，這項提案目的是為中業島的發展鋪路。

菲律賓、中國、台灣和東南亞多國在南海存在主權爭議。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）近日訪菲前夕，中業島居民聽到中國占據島礁傳來一系列爆破聲。去年3月，馬尼拉當局指220艘中國海上民兵船集結南海牛軛礁，並擴散到菲律賓占有的中業島等島礁。

皮門特說，中國船隻不斷集結在中業島周邊海域。他希望藉由這項法案，將中業島開發為「一個繁榮的社區，吸引外國和本國遊客，尤其是喜愛休閒漁業，包括釣獲放流（catch-and-release fishing）的遊客」。

「釣獲放流」意謂捕到魚後將活魚釋放回水中，減少對生態的傷害。

皮門特表示，這項法案尋求為小漁民提供旅遊相關收入，例如租漁船給到中業島從事休閒捕魚的遊客。

另據菲律賓星報（Philippine Star）今天報導，眾議員哈吉道恩（Edward Hagedorn）近日提案，將黃岩島及巴拉旺省（Palawan）自由鎮（Kalayaan）管轄的島礁基線3海里內劃為海洋保護區。對此，菲國漁民團體表達疑慮。

菲國前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）於1978年頒布總統令，設立自由鎮管轄包括中業島在內的多個南沙群島爭議島礁。

立場激進的菲律賓漁民運動力量組織（PAMALAKAYA）表示，哈吉道恩的提案可能限制菲國漁民進入他們的傳統漁場，實際上卻無法阻止中國和其他國家漁船在周邊海域大規模捕魚或進行其他破壞海洋生態的活動。（編輯：周永捷）1111129