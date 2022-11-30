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俄羅斯猛攻烏克蘭基礎設施 布林肯痛批「野蠻」

2022/11/30 22:55
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（中央社布加勒斯特30日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭民間基礎設施發動猛烈攻擊，美國國務卿布林肯今天痛批俄羅斯「野蠻」。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）在參加北大西洋公約組織（NATO）外長會議後表示，過去幾週來，俄羅斯已經轟炸烏克蘭超過1/3的能源設施，導致數百萬人苦於天寒地凍。

布林肯表示：「這成為蒲亭總統的新目標。他猛烈轟炸它們。這種殘暴對待烏克蘭人民的行徑是野蠻行為。」

北約各國外長昨天在會中承諾，將協助烏克蘭重建受創的電網。

布林肯表示，西方盟國正在成立一個協調組織，專門整合協助恢復烏克蘭的基礎設施。

布林肯強調，美國及盟友在設法修復烏克蘭電網的同時，也提供基輔防空系統，以「打造可能的最佳防禦」。

布林肯說：「我們必須雙軌並行，我們同時進行。」

布林肯指出，美國支持烏克蘭亟需「公平和持久的和平」，但莫斯科發動的轟炸行動，顯示他們無意達成和平。

布林肯指出：「俄羅斯對烏克蘭平民的野蠻攻擊，再度證明蒲亭總統現在對有意義的外交行動不感興趣。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111130

#布林肯
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布林肯
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