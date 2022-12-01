更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 國際

柯林頓確診COVID-19 症狀輕微歸功接種疫苗

2022/12/1 10:45（12/1 11:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前總統柯林頓30日說，他檢測COVID-19呈陽性，但症狀輕微。（圖取自facebook.com/billclinton）
美國前總統柯林頓30日說，他檢測COVID-19呈陽性，但症狀輕微。（圖取自facebook.com/billclinton）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國前總統柯林頓今天在推特發文說，他檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性，但症狀輕微，並鼓勵民眾接種疫苗。

綜合路透社和法新社報導，柯林頓推文寫道：「我整體上沒事，在家找事做。我很感恩有接種疫苗和打加強針，使得我的症狀輕微，我鼓勵大家也這樣做，尤其是在我們進入冬季的時候。」

數週前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）和食品暨藥物管理局（FDA）局長克里夫（Robert Califf）也確診感染新型冠狀病毒且有症狀。

76歲的柯林頓最新健康消息引發關注，他去年10月曾因尿路感染擴散到血流中住院。

民主黨籍的柯林頓於1993年到2001年擔任美國總統，過往曾有健康問題，包括2004年接受心臟繞道手術，2010年也因心臟動脈阻塞動手術裝支架。 （譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111201

#柯林頓
#瓦倫斯基
#克里夫
柯林頓
曾調查柯林頓緋聞案 前獨立檢察官史塔辭世
瓦倫斯基
猴痘疫苗效力高 美CDC：接種2週可有保護力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族