柯林頓確診COVID-19 症狀輕微歸功接種疫苗

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國前總統柯林頓今天在推特發文說，他檢測COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性，但症狀輕微，並鼓勵民眾接種疫苗。

綜合路透社和法新社報導，柯林頓推文寫道：「我整體上沒事，在家找事做。我很感恩有接種疫苗和打加強針，使得我的症狀輕微，我鼓勵大家也這樣做，尤其是在我們進入冬季的時候。」

數週前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）和食品暨藥物管理局（FDA）局長克里夫（Robert Califf）也確診感染新型冠狀病毒且有症狀。

76歲的柯林頓最新健康消息引發關注，他去年10月曾因尿路感染擴散到血流中住院。

民主黨籍的柯林頓於1993年到2001年擔任美國總統，過往曾有健康問題，包括2004年接受心臟繞道手術，2010年也因心臟動脈阻塞動手術裝支架。 （譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111201