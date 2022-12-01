美財政部遵最高法院裁決 提交川普報稅資料至眾院委員會

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國財政部今天表示，該部將遵循聯邦最高法院裁決，提供前總統川普報稅資料。川普多年來一直設法不讓自己的報稅資料曝光。

法新社報導，76歲的川普近來宣布將再度競逐大位參加2024年總統大選。不同於1970年代以來的其他美國總統，川普在位時拒絕公開報稅資料，甚至不惜上法院阻擋國會索取他報稅資料的要求。

美國最高法院22日裁決，共和黨籍前總統川普的納稅申報表將提交給聯邦眾議院歲計委員會。

財政部發言人表示，財政部已遵循最高法院上週的裁決。財政部並未透露，眾院歲計委員會是否已取得川普的報稅資料。

眾院歲計委員會並未立即回應尋求評論的請求。

眾院歲計委員會曾向財政部要求提供川普及其相關商業實體在2015至2020年期間的納稅申請表。

最高法院裁決的時間點就在本屆國會任期僅剩短短幾周之際，共和黨在本月8日舉行的期中選舉驚險拿下眾議院多數。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111201