習近平會歐洲理事會主席 稱反對產業供應脫鉤斷鏈

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（中央社台北1日電）中國國家主席習近平今天與歐洲理事會主席米歇爾在北京會談。據中國官方報導，習近平提到反對「脫鉤斷鏈」、願舉行中歐人權對話，米歇爾則稱願意繼續推進中斷的歐中投資協定進程。

根據中國外交部官網，習近平稱米歇爾（Charles Michel）在中共20大結束後不久訪問中國，「體現了歐盟發展對華關係的良好意願」。他並認為國際形勢越動盪，中歐關係的世界意義就越凸顯。

習近平就中歐關係發展提出4點看法。一是要秉持正確認知，中歐之間沒有根本戰略分歧和衝突。二是要妥善管控分歧。三是要開展更高水平合作。四是要加強國際協調合作。

習近平說，中歐雙方應該以建設性態度保持溝通協商，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。「中方願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。」

他表示，要共同確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，共同反對搞「脫鉤斷鏈」、保護主義，共同反對「把經貿科技交流政治化、武器化」。中方將向歐洲企業保持開放，希望歐盟「排除干擾，為中國企業提供公平、透明的營商環境」。

根據中國外交部官網，米歇爾表示，歐盟堅持戰略自主，堅持「一個中國」政策，尊重中國的主權和領土完整，不會干涉中國內政。歐方願意和中方辦好下階段高層交往，通過加強直接對話合作，減少誤解誤判，加強溝通協作，更好共同應對能源危機、氣候變化、公共衛生等全球性挑戰。

米歇爾說，歐方願和中方繼續推進歐中投資協定的進程，增強供應鏈穩定互信，深化歐中各領域互利合作。

在俄烏戰爭方面，習近平對於中方所扮演的角色未有突破性的表述，稱「中方始終站在和平一邊，將繼續以自己的方式發揮建設性作用」。

他說，透過政治方式解決烏克蘭危機，最符合歐洲利益，最符合亞歐大陸各國共同利益。當前形勢下，要避免危機升級擴大，堅持勸和促談，管控危機外溢影響，警惕陣營對抗風險。中方支持歐盟加大斡旋調解，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

中歐在2020年的峰會達成投資協定，但隨即在2021年5月因新疆人權問題相互制裁，歐洲議會凍結協定的審議。（編輯：張淑伶/吳柏緯）1111201