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布林肯：北約憂中國軍力擴張不透明 會商因應方式

2022/12/1 23:35（12/2 10:29 更新）
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（中央社布加勒斯特30日綜合外電報導）美國國務卿布林肯表示，北大西洋公約組織（NATO）各國對中國軍力擴張迅速和不透明以及與俄羅斯合作感到憂心，今天商討具體方式以應對中國構成的挑戰。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在為期兩天的北約外長會議結束後召開記者會說，「北約會員國依然對中華人民共和國的脅迫政策感到憂心，包括其散布假消息、迅速而不透明的軍力擴張以及與俄羅斯的合作」。

「但我們依然會在可行的情況下，致力於維持和中國的建設性對話，同時我們樂見雙方有機會攜手應對共同的挑戰。」

在布林肯發表這項談話之前，俄羅斯方面表示，俄、中雙方的戰略軍機已在日本海和東海上空進行聯合巡邏，包括圖波列夫95型「熊式」長程轟炸機。美國盟邦韓國則說，在中、俄分別有2架和6架戰機侵入防空區時，韓國戰機曾緊急升空因應。

先前美國國防部提出報告稱，中國依據目前的核武擴張速度，最晚在2035年將擁有1500枚核彈頭，這凸顯出美國對中國軍備擴張的意圖日益憂心。

布林肯說，儘管北約持續專注於維持對烏克蘭的一致支持，但會員國也希望北約考慮到新的挑戰，包括中國構成的挑戰，以增強應變韌性。

布林肯說，「我們今天所談仍然是確保我們能以具體方式努力調整，以應對挑戰」。但他並未詳加說明。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1111201

#布林肯
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