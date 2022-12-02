北韓試射彈道飛彈 美國制裁平壤3高官

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）北韓上個月進行最新且最大規模洲際彈道飛彈試驗後，美國今天對北韓負責武器計畫的3名高官祭出制裁。

這波制裁是在北韓11月18日實施洲際彈道飛彈試驗之後提出的。北韓今年來已試射60多枚飛彈，各界擔心平壤可能將重啟2017年以來暫停的核彈試驗。

美國財政部聲明指出，全日鎬（Jon Il Ho，音譯）和余晉（Yu Jin，音譯）擔任北韓軍需工業部（Munitions Industry Department）副主任和主任，在北韓開發大規模毀滅性武器中扮演重要角色。

財政部說，金秀吉（Kim Su Gil）在2018年至2021年期間擔任北韓人民軍總政治局局長（Korean People's Army General Political Bureau），負責監督大規模毀滅性武器計畫相關決策執行。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報業務次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中說：「對於北韓非法的大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫中扮演主導角色的官員，財政部正採取行動，與南韓和日本展開三方密切合作，以制裁相關官員。」

路透社報導，這項制裁凍結這些人在美國的資產，並禁止與他們進行交易，但似乎象徵性較大。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早表示，華府致力以外交手段和施壓，迫使北韓放棄核武。

他說，美國政府對此挑戰並不抱幻想，但仍努力追究平壤的責任。

白宮國家安全會議（National Security Council）一名發言人表示，制裁方式已成功「減緩」北韓武器計畫的發展，平壤轉而採取「愈來愈鋌而走險的方式來增加收入，諸如虛擬貨幣掠劫、網路犯罪等，來為武器計畫籌措資金」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）111202