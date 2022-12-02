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嚴防俄暗樁 烏國安單位徹查東正教會分會活動

2022/12/2 13:17
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏國安全高層已下令徹查烏克蘭東正教會莫斯科分會的活動，這個教會傳統上與莫斯科關係密切。

澤倫斯基稱調查將檢視東正教會莫斯科分會是否有權在烏克蘭最神聖地點之一、基輔的佩喬爾斯克修道院（Pechersk Lavra）推展業務往來。

路透社報導，俄國的東正教會一直大力支持克里姆林宮的侵烏戰爭，俄國今年2月底揮師入侵烏克蘭，戰事已超過9個月。

澤倫斯基在錄影談話中說：「我們必須確保沒有任何人能靠侵略國（俄羅斯）來操縱烏克蘭人，並從內部削弱烏克蘭。」

烏克蘭東正教會莫斯科分會今年5月表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科分會斷絕與俄國東正教會關係。但許多烏克蘭人對莫斯科分會仍不信任，指控教會秘密與俄方勾結。

烏國國安高層的討論，凸顯澤倫斯基與其他領導階層仍認定烏克蘭東正教會莫斯科分會對一般烏國人民仍具影響力。

在烏克蘭4300萬人口中，東正教徒居大多數；自蘇聯解體以來，烏克蘭東正教會莫斯科分會與烏克蘭獨立教會之間的競爭一直很激烈。

澤倫斯基表示，政府將向國會提交一項法案，禁止宗教團體與俄羅斯有影響力的機構往來。

烏克蘭將採取行動阻止俄國特工藉宗教場籲搞顛覆活動，烏克蘭東正教會莫斯科分會名下財產也要接受檢查，包含他們對佩喬爾斯克修道院的使用方式。

烏克蘭國家安全局（SBU）上週表示，他們已搜索莫斯科分會350棟建築，並有850人受檢，並在突襲搜索佩喬爾斯克修道院時查出「可疑」俄羅斯公民、大量現金和親俄文學作品；莫斯科譴責烏方的搜索行動。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）111202

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