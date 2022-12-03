英威廉王子與拜登在波士頓會面 閒聊壞天氣

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（中央社波士頓2日綜合外電報導）英國王儲威廉王子今天在美國波士頓出席「為地球奮鬥獎」頒獎典禮前，與美國總統拜登短暫碰面，兩人一開始便談到英國人最常聊的話題「壞天氣」，拜登親切地對威廉寒暄問暖。

綜合美聯社和法新社報導，威廉王子（Prince William）與拜登在甘迺迪總統圖書館暨博物館（John F. Kennedy Presidential Library and Museum）外握手寒暄，拜登說天氣超冷，關心地問威廉「你的大衣呢？」

威廉輕聲笑著回應，之後還說「我們週三抵達時，正下著傾盆大雨」。兩人會面大約半小時。

威廉王子和妻子凱特（Kate）這趟為期3天波士頓旅程的重頭戲，是今晚的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮。拜登則剛好在波士頓參加民主黨募款活動。

威廉在頒獎典禮上，頒給5位得主每人100萬英鎊（約新台幣3850萬元），表揚他們對於拯救地球免受氣候暖化影響的努力。

獲獎者包括一家由女性成立的新創公司，這家公司為肯亞婦女提供更環保的爐灶；以及一家利用海洋植物製作可生物降解包裝的英國公司。

威廉告訴在場觀眾：「我相信大家今晚看到的『為地球奮鬥』解決方案，證明我們能夠克服地球上最大的挑戰，而我們可以透過支持和擴展這些方案來改變我們的未來。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1111203