韓國富人增速減緩 投資預期最擔心升息

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國KB金融集團今天發布2022韓國富人報告，指出至2021年底為止，金融資產在10億韓元以上的「韓國富人」較前一年增加8%，增幅較先前放緩；對於未來投資環境預期，近半數受訪者最擔心「升息」風險。

韓聯社報導，根據這份報告，擁有10億韓元（約新台幣2380萬元）以上金融資產的韓國富人至2021年底推算為42.4萬人，約占韓國人口0.82%；韓國富人較前一年增加8%，維持增勢，但較前2年分別增加9.6%、10.9%相比，增速開始減緩。

報告指出，韓國富人的金融資產共計2883兆韓元，較前一年增加10.1%；以資產規模區分，擁有10億至100億韓元金融資產者占90.7%最多，其次為擁有100億至300億韓元金融資產者（7.3%），金融資產達300億以上的「超級富豪」僅占2%。

報告也將擁有10億至20億韓元金融資產的30至49歲個人定義為「新興富人」，與金融資產超過20億韓元的50歲以上「傳統富人」進行比較。

報告指出，新興富人中以「不動產投資」及「繼承、贈與」作為第一桶金的占比分別較傳統富人高出1個百分點及5.2個百分點，顯示新興富人中含著金湯匙出生、因父母支援得以快速累積資產者較傳統富人更多。

就利用第一桶金累積財富的方式，54%受訪者採「股市投資」，其次為「非居住用途公寓」（36.8%）、「銀行存款」（31%）、「居住用途房產」（24.1%）；其中新興富人更傾向利用股票投資及存款等方式為財富增值。

以2022年為準，韓國富人持有的資產平均56.5%為不動產、38.5%為金融資產，不動產占比較2021年略減1.7個百分點，金融資產中的現金等流動性金融資產占比則從12.6%大增至14.2%，主要受到2021年下半年以來股市、房市不振及升息影響。

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從針對400名擁有10億韓元以上金融資產的受訪者調查中也可看出，這些富人今年更傾向採取保守投資，占比從去年的46.6%增至50.6%；就2021年投資成果，僅17%受訪者表示「實現收益」，較2020年大幅下降25個百分點。

對於未來投資風險，47%受訪者最擔心升息，其次為通膨（39.8%）、房地產限制（35.8%）、俄烏戰爭（35%）等外在因素。29%受訪者表示將提高儲蓄投資，占比最高，占比17.8%的股市投資雖名列第二，但占比較去年大減13.2個百分點。（編輯：周永捷）1111204