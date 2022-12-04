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艾米尼之死抗議延燒 傳伊朗又一女星被捕

2022/12/4 20:58
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（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）報導，伊朗電影女星米特拉哈賈里（Mitra Hajjar）今天在家中被捕。庫德族女子艾米尼之死引發抗議風潮後，估計已有數千人被捕。

法新社引述東方報報導，關注被捕藝術家團體的成員之一庫希安（Mehdi Koohian）說：「電影及電視演員米特拉哈賈里今天在她的公寓遭到搜索後被捕。」

出身伊朗庫德族的22歲艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗女性穿著規定，遭到道德警察逮捕羈押後在9月16日死亡，自此抗議活動席捲伊朗。

已有數千人因抗議活動被捕，其中包括藝術、政治和體育界的領袖人物。

伊朗上個月逮捕女演員亨嘉米加齊亞尼（Hengameh Ghaziani），她除聲援抗議活動，還在公開場合摘下頭巾，顯然是一種反抗行為，她並拍攝摘下頭巾影片發布在Instagram上。根據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，加齊亞尼後來獲得保釋。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111204

#伊朗
#艾米尼
#亨嘉米加齊亞尼
艾米尼
艾米尼之死引發抗爭後 伊朗將檢討頭巾法 世足賽戰勝威爾斯 伊朗釋放數百名囚犯
亨嘉米加齊亞尼
伊朗演員發布未戴頭巾影片 聲援反政府示威
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