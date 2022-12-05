更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

加拿大將派更多軍艦通過台海 北京重彈舊調

2022/12/5 21:13（12/5 21:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）加拿大強調台灣海峽是國際水域，並計劃派更多軍艦通過台海，中國外交部發言人毛寧今天再次宣稱中國「在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，但表示尊重各國的航行權。

根據中國外交部網站，今天的例行記者會上，毛寧回應相關問題時說：「中方已經多次闡明在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。中國一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。」

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，台灣海峽是「國際海峽」，加拿大將繼續執行基於國際規則的秩序。「這就是為什麼今年夏季我們也有一艘巡防艦和美國人一起穿越台灣海峽，（而且）我們希望派更多巡防艦通過台海。」

另外，在眾所關注的中國COVID-19疫情防控方面，今天中國外交部的記者會上有外媒問到：世界衛生組織方面表示，很高興看到中國正在調整防疫策略，中方對此有何回應？

毛寧僅表示，注意到世衛組織近日表示，Omicron病毒株仍在全球廣泛傳播，各國都必須依據其風險評估及掌握的防疫工具來應對疫情。

她說，中國政府「始終堅持人民至上、生命至上，因時因勢不斷優化完善防控措施」，將繼續科學精準做好防控工作，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。（編輯：張淑伶）1111205

#毛寧僅
#中國
#中國外交部
延伸閱讀
向中國發訊號 加拿大：將派更多軍艦通過台灣海峽
趙美蘭
加拿大印太戰略5年投入530億 應對中國破壞性風險加拿大印太戰略包括台灣 挺台成加國共識

聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族