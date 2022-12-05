加拿大將派更多軍艦通過台海 北京重彈舊調

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（中央社台北5日電）加拿大強調台灣海峽是國際水域，並計劃派更多軍艦通過台海，中國外交部發言人毛寧今天再次宣稱中國「在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權」，但表示尊重各國的航行權。

根據中國外交部網站，今天的例行記者會上，毛寧回應相關問題時說：「中方已經多次闡明在台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。中國一貫尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁、威脅中國主權和安全。」

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）表示，台灣海峽是「國際海峽」，加拿大將繼續執行基於國際規則的秩序。「這就是為什麼今年夏季我們也有一艘巡防艦和美國人一起穿越台灣海峽，（而且）我們希望派更多巡防艦通過台海。」

另外，在眾所關注的中國COVID-19疫情防控方面，今天中國外交部的記者會上有外媒問到：世界衛生組織方面表示，很高興看到中國正在調整防疫策略，中方對此有何回應？

毛寧僅表示，注意到世衛組織近日表示，Omicron病毒株仍在全球廣泛傳播，各國都必須依據其風險評估及掌握的防疫工具來應對疫情。

她說，中國政府「始終堅持人民至上、生命至上，因時因勢不斷優化完善防控措施」，將繼續科學精準做好防控工作，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。（編輯：張淑伶）1111205