聯合國：全球逾2成勞工遭受職場暴力和騷擾

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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）聯合國今天公布的調查顯示，全球有超過2成的就業人員在職場經歷過某種形式的騷擾或暴力。

法新社報導，聯合國國際勞工組織（ILO）與英國慈善機構勞氏基金會（Lloyd's Register Foundation）和蓋洛普民意測驗中心（Gallup）發布這份聯合調查後，國際勞工組織表示：「職場暴力和騷擾是全球普遍存在的現象。」

這份調查首次嘗試就職場暴力和騷擾的嚴重性和頻率，以及阻止人們談論這個問題的障礙進行全球總覽。

根據去年收集的數據，調查發現22.8%，相當於7.43億就業人口「曾在工作期間經歷過至少一種形式的暴力和騷擾」。

近1/3受害者表示，他們曾遭受過不止一種形式的暴力和騷擾，6.3%的人在工作期間經歷過生理、心理和性方面所有3種形式的暴力和騷擾。

針對121國共7萬4364名勞工訪問的調查發現，在過去5年中經歷過這種情況的人中，只有不到55%的人向他人透露此事。（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1111206