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伊朗革命衛隊逮12人 控與歐洲聯繫企圖作亂

2022/12/6 19:23
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（中央社德黑蘭6日綜合外電報導）伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）已經逮捕據稱是一個與歐洲有關連團體的12名成員，該團體被控計劃在伊朗從事破壞活動。

法新社報導，伊朗稱2個多月動盪為致命「暴動」，並且認為是美國及其盟邦和海外反對派團體在煽動。

今年9月中旬，22歲伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在德黑蘭被道德警察拘留期間身亡，隨後爆發街頭暴力事件。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，中央省（Markazi）伊斯蘭革命衛隊發聲明，宣布逮捕「一夥與外國有聯繫的12名成員」。中央省位於德黑蘭西南方。

聲明指出，這12人「接受居住德國與荷蘭的反革命特工指導」、執行「危害國家安全的行動」，他們「企圖獲得武器，且有意進行顛覆行動」，但在能夠付諸行動之前就落網。

伊斯蘭革命衛隊的聲明稱「暴動計畫已經失敗」，意指艾米尼之死引發的全國抗議。

然而聲明警告破壞行動可能持續，呼籲「忠誠的人民保持警覺…尤其是店家老闆、學生和工人」。這似乎是針對將於7日「學生日」（Student Day）達到高潮的3天罷工。

一名伊朗將領上週表示，已有超過300人死於這波動盪，包括數十名維安人員。

總部設在挪威奧斯陸的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，至少448人「在這波持續性的全國抗議中死於維安部隊之手」。

還有伊朗知名演員與足球員等數以千計的人遭到逮捕。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1111206

#伊朗
#艾米尼之死
#伊斯蘭革命衛隊
艾米尼之死
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