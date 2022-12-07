俄空軍基地遇襲 西方官員：從心理層面重創俄軍

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）西方高級官員今天表示，俄羅斯空軍基地近來接連遇襲，將使俄軍受到重大的心理打擊，莫斯科得更仔細思考如何確保長程轟炸機的安全。

路透社報導，位於薩拉托夫（Saratov）附近的恩格斯（Engels）空軍基地以及另兩座機場，過去兩天都遭到無人機攻擊，其中恩格斯機場距離最近的烏克蘭領土至少600公里。

烏克蘭並未承認發動這些攻擊，但對此表示高興，俄羅斯則以「對烏克蘭軍事控制系統進行大規模打擊」作為報復。

不願透露姓名的西方高官表示，這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，最深入俄境的攻擊。1位官員說：「如果是他們（烏克蘭人）…這確實表明他們可以任意在俄羅斯活動，這會讓俄羅斯人深感擔憂。從心理層面講，我認為這是一大打擊。」

這些官員表示，他們相信俄羅斯在恩格斯基地駐有長程戰略轟炸機，現在基地遇襲後，俄國將不得不考慮移走那些飛機。

這位官員說：「這可能會起到把轟炸機分散到多處的作用，肯定會讓俄羅斯人不那麼深信…到處都很安全。」

去年10月以來，俄羅斯持續出動轟炸機摧毀烏克蘭的能源網。多位西方官員認為，這類攻擊反映俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）益發沈重的絕望感。

軍事分析家認為，無人機攻擊俄羅斯，是對俄國攻擊烏克蘭重要基礎設施的回應。

這些西方官員還說，烏克蘭聲稱擊落俄羅斯飛彈成功率達85%的說法可信，而莫斯科已用完用於攻擊關鍵能源基礎設施的伊朗無人機，但預計之後會再補充。

其中1位高官表示：「很明顯，我們看到的是俄羅斯和伊朗在先進武器系統的供應方面建立了更緊密的夥伴關係，這是我們關注的事，也是我們正在密切關心的事情。」（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1111207