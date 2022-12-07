全自駕計畫大轉彎 傳蘋果電動車延至2026年發表

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（中央社舊金山6日綜合外電報導）知情人士透露，蘋果公司（Apple Inc.）已將旗下未來電動車雄心勃勃的自動駕駛計畫規模縮小，車輛預定發表的日期也往後推遲約1年，改為2026年亮相。

彭博報導，這項電動車的宏圖大願在蘋果內部被稱為「泰坦」（Titan）計畫，過去幾個月一直呈現不穩定的狀態，因為蘋果高層正在努力應對一個現實情況，即蘋果對於無方向盤或腳踏板的全自駕電動車的願景，就目前的技術來看是不可行的。

知情人士表示，蘋果為這項計畫做出重大轉變，正在規劃一個相較之下野心較小的設計，將保留方向盤和腳踏板，且僅在高速公路上支援全自動駕駛。

這個最新的轉變凸顯出蘋果在發展全新產品類別及對付技術障礙方面所面臨的挑戰，這樣的問題同樣也困擾著世上若干數一數二的大型公司企業。

這項私下運作多年的秘密計畫意在提供蘋果另一棵重要的搖錢樹，但可能也考驗著蘋果這家iPhone製造商的能耐極限。

蘋果目前計劃開發一款車輛，讓駕駛可以一邊行駛於高速公路上，一邊看電影、玩遊戲等，且在車輛抵達市區街道或碰上壞天氣時給予提醒，好讓駕駛有充足時間來切換成手動控制。蘋果已討論先在北美推出這項功能，日後再慢慢加以改進，並推展到其他地方。

蘋果發言人婉拒對此事做出評論。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1111207