2002峇里島爆炸犯提前出獄 澳高層為死者親人難過

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）2002年峇里島爆炸案倖存者休斯今天說，當年炸彈製造者尤瑪在印尼的20年刑期服滿一半即獲釋，令人感到「可笑」。澳洲副總理馬勒斯則說，這是令澳洲死者親人「難過的一天」。

法新社和路透社報導，尤瑪（Umar Patek）昨天夜間獲得假釋，當天有一名曾因恐怖主義罪名入獄的自殺引爆者攻擊印尼西爪哇省（West Java）一座警察局，造成自已和一名警察喪生。

尤瑪2012年因參與爆炸案被判20年徒刑，這起事件炸穿了峇里島兩家夜店，總計有202人喪生，包括88名澳洲人和38名印尼人。

尤瑪是與蓋達組織（Al Qaeda）掛鉤的回教祈禱團（Jemaah Islamiah）成員，這個團體2002年10月分別在峇里島一家酒吧和一家夜總會引爆炸彈。

印尼當局證實，尤瑪已在昨天假釋，儘管澳洲政府一再要求將他繼續關押。

曾在尤瑪2012年審訊中出庭陳述的澳洲倖存者休斯（Peter Hughes）對澳洲廣播公司（ABC）表示，已定罪的這位極端份子應該服滿「最嚴厲刑期」；「他還能獲釋出獄，真是荒謬可笑」。

馬勒斯（Richard Marles）說：「我認為，對許多澳洲人、所有澳洲人而言，聽到尤瑪獲釋，是非常難過的一天，我此刻尤其想到當年峇里島爆炸案死傷者的家人。」

馬勒斯指出，澳洲政府一再向印尼政府抗議，盼勿提前釋放尤瑪；未來將持續與印尼當局交涉，以確保尤瑪不斷受到監控。

尤瑪因在獄中表現良好，8月間已符合假釋資格。由於引起澳洲方面譁然，而致他預定獲釋的日期延後。

印尼司法部發表聲明說，日後尤瑪必須參與一項「輔導計畫」，直到2030年4月，若是違反規定，得撤銷其假釋。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111208