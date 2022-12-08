美國麻州小鎮通過新法 無論男女皆可在海灘上空

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（中央社南特基7日綜合外電報導）美國麻薩諸塞州檢察長辦公室批准一項允許任何人、無論性別，在南特基鎮海灘都可上空的法律修正案，推翻先前針對女性裸露處以300美元（新台幣9200元）罰款或最高3年監禁的規定。

美聯社報導，南特基鎮（Nantucket）5月召開鎮民會議，以327票贊成、242票反對通過海灘性別平等法律修正案，但還必須通過檢察長辦公室的審查，以確保這條法律修正案沒有與州憲法牴觸。

檢察長辦公室6日公布裁決時表示，南特基鎮有權選擇允許在其海灘上從事哪些活動。

根據裁決書：「我們批准該鎮投票結果，即允許任何人在南特基任何公共或私人海灘上空，因為我們認為並沒有與憲法牴觸。」

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這條法律修正案由南特基鎮的女性居民史托佛（Dorothy Stover）提出，她向WBZ-AM電台表示：「這真的是在糾正錯誤，追趕上對男性來說已經合法的事情，允許所有人在這個空間可以裸上半身。」

這項法律修正案獲得批准，也受到麻州眾議員費南德斯（Dylan Fernandes）讚許。他說：「南特基海灘已獲正式批准，允許男性和女性上空，這是性別平等的一大勝利。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1111208