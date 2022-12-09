禁TikTok後 南達科他州長要檢視投資是否牽涉中國

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（中央社南達科他州蘇瀑8日綜合外電報導）美國南達科他州州長諾姆近日禁止公家裝置使用短影音分享軟體TikTok後，今天又要求南達科他州投資機關立即檢視，該州的投資是否持有中國企業股份。

美聯社報導，共和黨籍的諾姆（Kristi Noem）鎖定檢討南達科他州與中國的關係，她聲稱這類關係構成國家安全威脅。諾姆上週禁止州政府的裝置使用影音分享平台TikTok，TikTok母公司是中國的字節跳動（ByteDance）。

南達科他州州長辦公室今天發布聲明表示，諾姆要求南達科他州投資委員會（South Dakota Investment Council）在7天內調查投資項目與中國企業的關係，她聲稱所有中企都跟中國共產黨有關。這個投資委員會管理總額190億美元的南達科他州退休基金和其他信託基金資產。

諾姆在聲明中說：「南達科他州民眾應該要知道，他們的稅金是否被用來投資讓中國共產黨獲利。」

中國政府近幾年努力運作與中國企業加強連結，推動在企業內發展中共黨支部。目前仍不清楚這些黨支部對相關中企營運有多大影響力，但專家指出，中共與中國企業界的關係相當複雜。

諾姆的命令是否會有任何實際效果，依舊是未知數。根據南達科他州投資委員會最近一次年報，中國還排不上它投資的規模排名前10名國家。

諾姆表示，如果南達科他州投資委員會發現有任何在中國企業的投資部位，應該提出轉移投資的計畫方案。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111209