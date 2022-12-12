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萬那杜強調澳洲夥伴關係 未和中國討論安全問題

2022/12/12 18:05
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（中央社雪梨12日綜合外電報導）萬那杜外交部長納帕特今天說，澳洲是萬那杜關係密切的安全和人道主義夥伴，這個太平洋島國的新政府並沒有和中國討論與安全有關的問題。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）率領澳洲跨黨派代表團訪問萬那杜，為澳洲資助興建的海警基地碼頭揭幕，並會談如何改善萬那杜公民在澳洲的工作和教育機會。

中國近年來一直是萬那杜公共建設計畫的重要貸款人，為其興建國會大廈和體育場館。

索羅門群島4月和北京簽署安全協議後，澳洲加強在各太平洋島國的外交活動。

納帕特（Jotham Napat）今天在首都維拉港（Port Vila）告訴媒體，澳洲是「萬那杜和這個地區的關係密切安全夥伴」，而氣候變遷被視為地區最大的安全威脅。

他說：「澳洲扮演萬那杜主要人道主義夥伴的角色，因為澳洲和萬那杜的距離很近，而且澳洲致力於支持萬那杜及其抗災韌性、反應和恢復能力，我們藉此機會表示感謝。」

納帕特指出，由澳洲出資興建的碼頭和警察營房是兩國安全合作的例子。

他在回答記者提問時說，萬那杜與中國「沒有建立任何安全協議，我們甚至沒有討論任何與安全有關的問題」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111212

#萬那杜
#澳洲
#納帕特
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