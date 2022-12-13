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馬杜洛：委內瑞拉和哥倫比亞邊界2023年全面開放

2022/12/13 17:37
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（中央社卡拉卡斯12日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛今天說，委內瑞拉將於2023年1月1日全面開放和哥倫比亞的陸上邊界，結束兩個南美鄰國9月開始恢復外交關係的談判進程。

法新社報導，社會主義總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在國營媒體播出的聲明中說：「我可以宣布，我們將完全開放與哥倫比亞接壤的整個委內瑞拉西部邊界，讓車輛通行。」

馬杜洛說：「我們正在準備各項作業，以遵照先前宣告，履行與（哥倫比亞）總統裴卓（Gustavo Petro）於1月1日開放邊界的承諾。」

兩國邊界7年前部分關閉，3年前完全封鎖，馬杜洛當時因哥倫比亞前政府質疑他連任的合法性而斷絕外交關系，包括美國在內的許多國家都不承認馬杜洛連任的正當性。

裴卓是哥倫比亞有史以來第一位左翼總統，一上台就尋求重建和委內瑞拉的關係，並推動重新開放邊界。

連接哥倫比亞古庫塔（Cucuta）和委內瑞拉城市聖安東尼奧德爾塔奇拉（San Antonio del Tachira）的波利瓦橋（Simon Bolivar Bridge）目前於上午10時至下午5時對貨運車輛開放，上午5時到下午6時對行人開放。

一項測試計畫預計22日在狄安地達斯橋（Tienditas bridge）啟動，這條陸路自2017年建成以來一直沒有啟用。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1111213

#馬杜洛
#哥倫比亞
#委內瑞拉
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