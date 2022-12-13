日本海上自衛隊爆職權騷擾 兩軍官首遭降階處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）日本海上自衛隊爆職權騷擾，防衛省對50多歲一等海佐（相當於海軍上校）祭出降階兩階處分；至於未就此事進行充分調查的海將補（相當於海軍少將）也遭懲處降階一階後退伍。

日本放送協會（NHK）報導，這是海上自衛隊首度祭出降階處分。

防衛省表示，在海上自衛隊幹部學校服役的50多歲一等海佐從2019年9月起到2021年2月間，強迫10多名下屬長時間執勤或是以「笨蛋」、「無能」等言詞辱罵，不斷進行職權騷擾。

上述行為經內部舉發後曝光，防衛省今天將這名一等海佐降階為三等海佐（相當於海軍少校）。

另外，當時身為一等海佐上司的50多歲海將補，儘管接獲內部舉發卻不積極調查，交出「無職權騷擾事實」等內容的報告，有違職務上的注意義務，遭降階為一等海佐。

這名海將補因為被降階後達退伍年限，已在今天辦理退伍。

在自衛隊法中，降階是僅次於免職的第二嚴重懲戒處分。防衛省表示，從可確認紀錄的1989年以來，這次是防衛省及自衛隊第5次祭出降階處分，也是海上自衛隊首例。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111213