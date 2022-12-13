中印邊界再爆衝突 共軍指印軍非法越線

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（中央社台北13日電）中印兩軍9日再度在邊界發生衝突，共軍西部戰區今晚回應稱，中方在例行巡邏時遭到印軍「非法越線攔阻」，中方「穩控現地局勢」，目前中印雙方已「脫離接觸」。

解放軍西部戰區微信公眾號13日晚間通報，西部戰區新聞發言人龍紹華說，9日，西部戰區邊防部隊位中印邊境東段東章地區實控線中方一側組織例行巡邏，遭到印軍「非法越線攔阻」。

他宣稱，共軍「應對處置專業規範有力，穩控現地局勢，目前中印雙方已脫離接觸」。

龍紹華說，中方要求印方嚴格管控約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境和平與安寧。

西部戰區回應較過往低調，僅稱遭印軍「攔阻」，未說明衝突情形也沒提到有人員受傷。

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根據印度新聞信託社（PTI）報導，印中邊界9日發生最新衝突，中方士兵約300人跨越邊界，迫使印度方作出回應。

報導稱，衝突發生在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺（Tawang）地區，中方士兵持帶刺的棍棒，試圖越過1萬7000英呎高的山嶺，拔除印度軍方哨站，印方成功制止。印度方至少6人受傷，中方也有人掛彩，但無人死亡，雙方目前已解除對峙。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1111213