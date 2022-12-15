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日本連16個月貿易逆差 還創歷年11月新高

2022/12/15 13:07（12/15 13:46 更新）
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圖為東京國際貨櫃碼頭。（圖取自維基共享資源；作者yuukin，CC BY-SA 2.0）
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府財務省今天公布11月貿易統計呈現2兆274億日圓（約新台幣4574億元）逆差，不僅是連續16個月貿易逆差，也是統計上可供比較的1979年以來11月新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，日本今年11月貿易收支依舊呈現巨額逆差，金額是繼8月以來連續4個月單月逾2兆日圓；且加總今年11個月的逆差金額，已改寫2014年所創下的全年歷史新高紀錄。

造成巨額貿易逆差的主因，除日圓陷空前大幅貶值外，還有原油、液化天然氣等能源資源進口額增加。

財務省表示，11月以日圓為基準的原油進口價格，超過去年同期1.5倍。日本11月進口金額達10兆8649億日圓，較去年同期成長30.3%，創11月歷史新高。

僅管日本銷美的汽車及用在建築等方面的重型機具出口都有顯著增加，但仍無法填補進口金額大幅增長帶來的逆差。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111215

#日本
#貿易逆差
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