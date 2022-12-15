土耳其政壇新秀伊瑪莫魯遭褫奪公權 支持者怒批政治考量

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（中央社伊斯坦堡14日綜合外電報導）土耳其法院今天以觸犯侮辱公務人員罪，判處在野黨新秀、伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯近3年徒刑。這宗充斥政治考量的誹謗罪審判意圖阻止他參與明年總統大選，引爆支持者怒火。

綜合法新社與路透社報導，這次判決源自於伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）2019年在市長選舉中擊敗總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的盟友後發表的言論，伊瑪莫魯團隊得知判決結果後誓言提起上訴。

在土耳其被判處少於4年徒刑者，很少有人被關入獄。不過，土耳其主要世俗政黨新秀伊瑪莫魯因為「侮辱一名公務人員」，遭伊斯坦堡法院判刑2年7個月又15天，並且褫奪公權。法院並援引刑法中的獨立條款，禁止他參政。

現年52歲的伊瑪莫魯是少數在野黨領袖之一，民調顯示，他有望在明年6月總統大選正面交鋒中擊敗艾爾段。

伊瑪莫魯在伊斯坦堡市政府總部向數千名支持者表示，這項判決明顯是「嚴重的非法行為」，「證明現今的土耳其毫無正義可言」。

他還說，選民將在明年6月屆期的總統及議會選舉中做出回應。

面對貨幣急貶、通貨膨脹加劇，土耳其人的生活成本愈來愈高，明年大選可能成為艾爾段迄今面臨的最大政治挑戰，他掌權已經第20個年頭，正尋求將他的統治延長到第3個10年。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，國務院對這項判決「深感憂慮和失望」。他並指出：「這項不公的判決不符合對人權、基本自由和法治的尊重。」

歐洲議會土耳其問題調查員阿莫（Nacho Sánchez Amor）對這項「不可思議的」判決感到難以置信，並發表推文說：「#土耳其的司法處於災難狀態，嚴重被濫用於政治目的。非常悲傷的一天。」

2019年3月伊瑪莫魯首次勝選伊斯坦堡市長但遭到取消，伊瑪莫魯在同年6月的重新選舉中再次勝選，伊瑪莫魯勝選數月後對記者的一次談話中漫不經心說了一些話，成為這次審判的材料。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111215