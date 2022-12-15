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挪威央行再升息1碼 維持升幅縮小趨勢

2022/12/15 21:17
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（中央社奧斯陸15日綜合外電報導）挪威中央銀行今天宣布升息1碼，不過維持升幅縮小趨勢，並暗示，明年可能會再次溫和調升貸款利率。

法新社報導，世界各國央行已藉升息來抑制通膨飆高，至於推升通膨的原因在於全球供應鏈陷入瓶頸以及俄烏戰爭。

這是挪威一連第5次升息，也是第2次升息1碼，低於最初的2碼升幅。

昨天美國聯邦準備理事會已升息2碼，今天稍後歐洲央行和英格蘭銀行也可望跟進。

挪威央行挪威銀行（Norges Bank）今天升息使利率達到2.75%，為2009年以來最高點。該行發表聲明說：「貨幣政策和金融穩定委員會…評估，為抑制通膨，調升政策利率仍有必要。」

挪威銀行總裁巴希（Ida Wolden Bache）說：「對於挪威經濟的預測已較平常不確定，但若經濟如同預期一般演變，那麼到了明年，政策利率將達到3%上下。」

挪威11月通膨率為6.5%，排除能源價格的核心通膨率為5.7%，這是挪威銀行使用的指標，幾乎是該行2%目標的3倍。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1111215

#挪威
#挪威銀行
#巴希
俄烏戰爭
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