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夏威夷航空遇亂流11人重傷 乘客被拋飛撞天花板
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夏威夷航空遇亂流11人重傷 乘客被拋飛撞天花板

2022/12/19 09:53（12/19 10:26 更新）
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影片來源：TICKER NEWS

（中央社檀香山18日綜合外電報導）美國夏威夷緊急應變機構表示，一架自亞利桑那州鳳凰城起飛的班機今天在距離檀香山30分鐘距離時遭遇惡劣亂流，11人傷勢不輕。

美聯社報導，檀香山緊急醫療服務（Honolulu Emergency Medical Services）發布聲明表示，今天上午11時許獲報這班夏威夷航空（Hawaiian Airlines）班機有人受傷。聲明表示，急救人員處理了36名患者，當中有20人轉送接受進一步治療，11人傷勢嚴重，不過9人情況穩定。

聲明表示，傷勢包括一起頭部重傷，多起撕裂傷、瘀傷以及昏迷。

乘客雷耶斯（Kaylee Reyes）告訴夏威夷即時新聞（Hawaii News Now），飛機遇上亂流時，她母親剛坐下來，還沒來得及扣上安全帶，結果「她整個人往上飛，撞到天花板」。

夏威夷航空也發布聲明表示，13名乘客和3名機組員送醫接受進一步治療。夏威夷航空表示，這架班機載有278名乘客和10名機組員，於上午10時50分左右安全降落檀香山。

至於為何兩個單位間出現不同受傷人數，尚待進一步釐清。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1111219

夏威夷航空起飛後遇亂流，多人受傷送醫。（美聯社）
夏威夷航空起飛後遇亂流，多人受傷送醫。（美聯社）
#檀香山
#雷耶斯
#夏威夷航空
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