士氣低落 俄「前線藝工隊」網羅歌手馬戲團員勞軍

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（中央社基輔19日綜合外電報導）俄羅斯宣布將派音樂家和歌手上烏克蘭戰場勞軍，藉以提振士氣。英國國防部表示，俄羅斯國防部上週宣布設置「前線藝工隊」，成員將包括馬戲團演員。

英國國防部昨天在定期情報更新中表示，為了提振參與「特別軍事任務」的俄軍士氣，俄羅斯國防部宣布建置兩個「前線藝工隊」，俄媒報導，其成員將會納入歌劇演員、演員和馬戲團演員。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，莫斯科表示，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）親赴烏克蘭前線慰勞官兵。俄羅斯國防部在加密通訊軟體Telegram張貼聲明稱，蕭依古「搭機赴軍隊部署各地區，視察特別軍事行動區域內俄軍前沿陣地」。

俄羅斯國防部並表示，蕭依古在一個「戰地指揮所」與前線官兵談話。BBC無法證實蕭依古何時或是否視察烏克蘭前線。烏克蘭東部軍隊發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）則表示，「我不是真的相信他有膽親赴戰場」。

英國國防官員表示，士氣低迷仍是諸多俄羅斯部隊的「顯著弱點」。

俄羅斯國防部最近曾發起捐贈樂器給戰場士兵的活動。英國國防部表示，設置前線藝工隊符合長期以來「軍中音樂和有組織娛樂活動」的傳統作法，和「蘇聯時期意識形態政治教育思維」密切相關。

據俄羅斯RBC媒體集團，藝工隊成員來自受總統蒲亭（Vladimir Putin）今秋軍事動員令徵調者，也有「志願從軍的專業藝人」。

RBC引述俄羅斯國防部稱，藝工隊的任務是維持「參與特別軍事行動人員士氣高昂以及政治和心理上處於激昂狀態」。

但是英國國防部質疑俄方此舉是否真能讓前線官兵轉移注意力。英方認為，「陣亡率高、領導無方、軍餉拖欠、裝備和彈藥不足以及缺乏明確戰鬥目標」，才是俄軍主要關切所在。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1111219