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踩踏意外釀慘劇後 梨泰院耶誕節不見節慶氣氛

2022/12/19 20:19
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（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國首爾著名夜生活鬧區梨泰院商圈過去節慶季節總是五光十色、人聲鼎沸，今年卻猶若鬼城。萬聖節158人罹難、196人受傷的踩踏意外傷痛難以平復，許多人選擇到其他地方歡慶。

路透社報導，梨泰院許多餐廳、店家都擺出耶誕樹並布置耶誕飾品，但是商圈中夜店和酒吧雲集的街後窄巷明顯肅靜，那裡是10月29日踩踏意外發生地點。

數以千計民眾當晚湧入梨泰院享受南韓解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制後，3年來首場萬聖節活動，肇生憾事。本來應該人潮熙來攘往的這區，現在牆壁上張貼著致哀布告和海報，紀念20多歲年輕人為主的罹難者。

當地居民李俊熙（Lee Jun-hee，譯音）在小巷裡告訴路透社：「梨泰院本來是耶誕派對場，街頭張燈結彩，現在卻變得非常寂寥而且幽暗。」

65歲居民金景年（Kim Kyeong-nyeon，譯音）則表示，梨泰院一些商號正試圖提振耶誕氣氛，但這麼做對她而言太快了。她說：「民眾還在為此悲痛，我們可能需要更多時間。」

要求不具名的當地漢堡店業者表示，跟其他餐廳和酒吧一樣，那起災難之後他的生意就一落千丈，「客人屈指可數，街巿冷清。雖然耶誕節還沒有到，但我猜屆時情況也不會好到哪裡去」。

財政部上週表示，3家主要百貨公司上個月消費走緩，並且認為踩踏意外是主因。

許多人計劃到其他地方過耶誕，例如已經開了新世界百貨和樂天百貨的明洞。兩家百貨公司盛大、活躍的節慶活動一如往昔。

為了避免意外重演，警方已經在這兩家百貨公司附近的觀賞區設置障礙物管制群眾。首爾巿政府也有一個團隊負責大型群眾集會。

一位在明洞觀賞區外觀望的當地年輕人受訪時說，這是對那起悲劇的耳提面命，「可能也意味著，我們今年無法盡情享受耶誕氣氛」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111219

#梨泰院
#路透社
#李俊熙
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