日本新潟大雪數百輛汽車受阻 自衛隊派員救助

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本新潟縣等地這兩天降下破紀錄大雪，造成兩條國道（類似台灣省道）有數百輛汽車動彈不得，部分駕駛被迫在大雪中的車內度過一夜；當地政府已請求自衛隊派員協助。

日本富士新聞網、產經新聞、TBS電視台及日本放送協會（NHK）報導，受到破紀錄降雪影響，首相岸田文雄12月19日晚間在官邸與防災大臣谷公一商議對策後受訪說，希望強降雪地區民眾避免非必要及非緊急的外出行程，並留意氣象及交通相關資訊的發布。

新潟縣政府為解決車輛受阻及確保駕駛安全，已在今天清晨5時過後向陸上自衛隊提出災害派遣請求；陸上自衛隊員隨後在今天上午11時抵達現場展開救助活動。

●強降雪癱瘓部分公路及鐵路交通

從昨天到今天發生數百輛汽車受困大雪的道路分別是國道17號及8號，橫跨新潟縣長岡市、小千谷市及柏崎市。

除公路交通，JR東日本公司新潟支社表示，受大雪影響，新潟縣內不少地區鐵路從今天首班車開始停駛，部分區間更已取消今天所有車次運行。

國土交通省北陸地方整備局表示，國道8號附近最多一度有約800輛汽車受阻，目前動彈不得的汽車數量已持續減少。但到今天清晨4時止，預估至少有約300輛車輛持續受阻。

長岡市政府表示，截至今天上午10時止，通往市內的國道8號及相連的國道17號，車輛行駛因大雪持續雙向受阻，動彈不得的區間最長約20公里。

長岡市政府表示，部分車輛在除雪後已開始移動，派赴現場的職員為動彈不得車輛的駕駛提供飲水與食物，目前尚未接獲有駕駛身體不適的通報。相關物資配送已暫停告一段落。

國土交通省北陸地方整備局人員今天上午6時起，已在車輛受阻區間附近進行交通管制，全力展開除雪作業，並盡速掌握現場狀況。

一名40多歲男性駕車行經新潟縣柏崎市壽町的國道8號時陷入車陣，他說自己12月19日上午6時從長岡市家中出發，原本預計在上午9時前抵達工作地點上越市，但途經柏崎市時就碰上塞車。

他在車輛停止前進的中午拍攝照片，可以看到其他駕駛相繼下車除去車輛附近積雪的樣子。

接著到了12月19日晚上6時，車陣依舊在原地動彈不得，這名駕駛只能躲在車上開暖氣等待。

這名駕駛說，雖然有看氣象預報，也在車上準備了飲用水及禦寒用具，但沒想到雪會下得這麼大，希望有關單位可以盡早採取除雪等對策。

●北陸及東北地方降雪破紀錄

日本新潟縣及東北地方南部12月18日到19日受強降雪影響，到19日傍晚的24小時累積降雪量已高達1公尺上下，創歷史新高紀錄。目前預估已過降雪高峰。

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日本氣象廳表示，在24小時降雪量部分，福島縣只見町110公分、山形縣大藏村101公分，雙創當地開始統計以來新高紀錄；至於新潟縣長岡市的89公分及新潟市的43公分等，分創當地開始統計以來12月單月紀錄。

截至今天上午6時止的各地積雪狀況，山形縣大藏村已高達232公分、新潟縣魚沼市也有186公分、福島縣只見町141公分、新潟縣柏崎市87公分。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111220