法助中國式現代化？法中外長會議新聞稿大相徑庭

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（中央社台北20日電）法國與中國外長19日舉行視訊會議，雙方新聞稿卻大相徑庭，儼然為一個會談，兩種解讀。法國官網未見中國所稱願協助推進「中國式現代化」字句，而是呼籲尋求歐中關係新平衡及貿易對等。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）19日與中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅舉行視訊會晤，延續兩國元首自印尼峇里島20國集團（G20）場邊雙邊會議後的交流，並討論對發展全球戰略夥伴的不同觀點。

然而法國與中國官方公布的會議新聞稿內容卻大相徑庭，中國官方所強調的內容，法國外交部卻隻字未提。

中國外交部在網站上表示：「法方願同中方籌備好雙方下階段高層交往，規劃制定合作路線圖，鞏固深化勢頭良好的法中全面戰略夥伴關係，法方看好並願助力中方推進中國式現代化。」

但法國外交部新聞稿完全未提及法國將協助推動「中國式現代化」。該詞為中共總書記習近平在2021年建黨百年演講中提出的政治術語，內涵包括「堅持中國共產黨領導」與「堅持中國特色社會主義」等，法國是否真的看好且願意協助推進，在法國外交部新聞稿中未能找到應證。

不過，法國外交部在新聞稿中提及的「外長呼籲中國追求歐中關係的重新平衡，包含更大的經濟與貿易對等，並鼓勵中國先對歐洲投資者開放市場」，在中國公布的內容中也並未提到。

此外，在中方新聞稿中未見到的內容，也有柯隆納強調中國在讓俄羅斯停止對烏克蘭侵略戰爭中的角色。法方同時也希望雙方繼續外交努力，以應對北韓違反聯合國安理會決議案的舉動，找到最佳的解決之道。

法、中雙方在新聞稿中唯二的共同點是由中國主持、加拿大為東道國舉行的聯合國生物多樣峰會（COP15），峰會中通過決議，將於2030年前將全球30%的土地、30%的水域劃為保護區。

另一個則是針對中國COVID-19控管的新階段，法方新聞稿指出，中國開始解除抗疫限制，雙方都期待重新啟動法中人員交流，特別在文化、學術與觀光領域。（編輯：林憬屏）1111220