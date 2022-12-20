翁山蘇姬案下週結辯 緬甸軍政府法庭將做最終判決

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（中央社仰光20日綜合外電報導）緬甸法界人士今天說，前文人政府實質領袖翁山蘇姬的案件經過長達18個月審理，下週將在軍政府法庭進行最後的言辭辯論，然後法庭將對這位諾貝爾和平獎得主做最終判決。

自從緬甸軍方2021年2月推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府，結束這個東南亞國家短暫的民主時期以來，翁山蘇姬一直遭到囚禁。

法新社報導，軍政府法庭已審理翁山蘇姬被控的14項罪名，包括貪腐、非法擁有對講機和藐視COVID-19（2019冠狀病毒疾病）管制，到目前為止每一項都認定她有罪，已判處她26年刑期。

人權組織批評這場審判是騙局，用來將翁山蘇姬這位民主領袖從緬甸政治舞台永遠移除。

根據知情人士表示，控辯雙方將於12月26日就剩餘的5項貪腐指控做「最後陳詞」。

知情人士說，「判決將在這個階段後做出」，但日期尚未決定。

翁山蘇姬先前接受審判時，法庭通常是在最後陳詞過後幾天作出判決。

每項貪腐指控的最高刑期為15年。在以前的貪腐案件中，法院通常對每項罪名判處翁山蘇姬3年監禁。

消息人士說，77歲的翁山蘇姬看起來健康狀況良好。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111220