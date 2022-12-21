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美假期吹亞裔返鄉潮 洛時：中國移民只能羨慕

2022/12/21 09:38
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（中央社記者林宏翰洛杉磯20日專電）美國耶誕假期將近，洛杉磯時報今天報導，來自台灣、韓國、日本、香港的移民，因隔離政策解除，終能返鄉探望家人，但中國大陸移民「運氣不好」只能羨慕。

「洛杉磯時報」今天在頭版下方欄位刊登這則報導，印刷版標題「防疫規定鬆綁，人們終於要飛回亞洲的家鄉」，網路版的標題為「台灣、韓國、香港人終於可以回家。但其他人運氣不好」。

這篇報導訪問大洛杉磯地區出身港、台、日、韓的居民，說明隨著這四地先後解除因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而設的入境隔離規定後，這些亞裔美籍居民都陸續回到亞洲探望家人，特別在這個年節假期。

報導提到，隨著各地解除防疫隔離措施，飛機航班正逐漸恢復到疫情前的水準，機票價格水漲船高。一個香港家庭為了回去探望家人，花了5000美元（約新台幣15萬元）購買3張機票。

台灣在10月取消入境的隔離規定，駐洛杉磯辦事處長黃敏境接受洛杉磯時報的訪問，談到台灣在過去兩年防疫成功，目前2360萬人的疫苗覆蓋率將近90%，已經達到某種程度群體免疫，打開國門迎接旅客的時間已經到來。

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報導中訪問多位美籍台灣移民，有人透露目前返台機票將近2000美元（約新台幣6萬元），提到儘管台灣防疫成功，但很多人都在等待入境隔離的規定鬆綁。有人提到已經3年沒回台探望家人，回台最大的誘因是3F「家人、朋友和食物」（family, friends and food）。

對比港、台、日、韓移民準備返鄉探親，報導提到「那些家鄉在中國大陸的人們就比較沒有那麼好運」，雖然中國政府正在鬆綁防疫措施，但入境旅客仍然需要自費到政府指定的地點隔離，並面對隨時可能的封城措施，這些因素都讓旅客卻步。（編輯：韋樞）1111221

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