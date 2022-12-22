泰國軍艦沉船 醫護士自願下海救人後行蹤不明

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國軍艦素可泰號故障沈船，目前仍有23人失蹤。泰媒報導，其中一名醫護士在被救起之後，又拿著救生衣要去救落海的同袍，他雖被列在首波救起的名單內，但至今仍下落不明。

泰國海軍船艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）日前從春武里府（Chonburi）軍港出發，18日因為惡劣天候加上海相不佳，艦長決定臨時在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸。但晚間在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入船隻，船上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

軍方出動海軍船艦以及直升機在巴蜀府外海執行救援任務，素可泰號上載有105人，包括海軍人員、水手以及空中海岸防衛隊人員，最初救起75人，後來又找到7人，其中6人死亡，生還1人，目前還有23人失蹤，軍方持續搜索行動中。

泰國公視（Thai PBS）報導，素可泰號上的醫護士庫納空（Kunakorn Jariyot）在泰國皇家海軍醫護學校完成學業，他在船艦上經常背著醫護箱跑來跑去，即使當晚所有人都落海之後，庫納空仍然背著他的醫護箱。

根據一名可能是庫納空親友的臉書用戶卡威瓦（Kaweewat Boondet）貼文指出，18日晚間當艦長下令棄船時，庫納空和另外2名水手一組，由於3人只有2件救生衣，因此3人手牽手保持浮在海面上。

後來又有第4名名為功葛利（Komkrit）的水手加入他們，4人手牽手避免沉下去，但其中一位叫做沙朗空（Sarangkon）的水手因為年紀較大，體力不足，其他3人眼睜睜看著他被海浪捲走，3人隨後被另外一艘軍艦喀布里號（HTMS Kraburi）救起。

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儘管已經被救起，庫納空要功葛利把救生衣給他，表示他要去救其他仍在海裡的同袍，然後把他的醫護箱放到艦上的餐廳之後就不知去向。

報導指出，庫納空的名字被列在首波救起的75人名單裡，但至今沒有一個親友知道庫納空在哪裡，庫納空也沒有和任何人聯繫，卡威瓦貼文表示：「我們只希望，因為他的犧牲，壞事不會發生在他身上，希望他平安回來，『兄弟，我們在等你』。」（編輯：林憬屏）1111222